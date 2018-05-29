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5 معلومات عن إزالة المخالفات المقامة على نهر النيل.. تعرف عليها

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:30 ص
5 معلومات عن إزالة المخالفات المقامة على نهر النيل.. تعرف عليها حملة إزالة التعديات - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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تواصل وزارة الموارد المائية والرى جهودها فى مجال إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بمختلف محافظات الجمهورية منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل منذ يناير 2015،  حيث بلغ إجمالى الإزالات التى قام قطاع حماية وتطوير نهر النيل بإزالتها منذ بدء الحملة حتى الآن 33 ألف و339 إزالة.

وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات عن الإزالات التى تتم على مجرى نهر النيل.

1- تم تنفيذ 33 ألف و 339 إزالة على نهر النيل وفرعيه بمختلف المحافظات.

2- بلغ عدد الإزالات فى محافظات القاهرة الكبرى 2639 إزالة.

3- بلغ عدد الإزالات فى محافظات الوجه القبلى  10 آلاف و295 إزالة.

4- بلغ عدد الإزالات فى محافظات الوجه البحرى 20 ألف و504.

5- تتنوع الإزالات ما بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجارى المائية.


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