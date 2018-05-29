20 خدمة تعتزم الحكومة تطويرها خلال خطة الإصلاح الإدارى.. تعرف عليها

تعتزم الحكومة المصرية تطوير 20 خدمة خلال خطتها للإصلاح الإدارى والتى تم الموافقة عليها من الهيئة العليا للإصلاح الإدارى، ومن المنتظر الانتهاء منها قبل عام 2030، وفيما يلى أهم هذه الخدمات..

1- ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة

2- النظام المركزى للتطعيمات

3- خدمات الإدارة المحلية بدواوين عموم المحافظات

4- خدمات الإدارة المحلية بالأحياء والمدن

5- تطوير نظم وحدات ونيابات المرور

6- تطوير خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

7- بوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة

8- خدمات البوابات الحكومية

9- التنسيق الالكتروني

10- خدمات مصلحة الاحوال المدنية

11-خدمات انفاذ القانون

12- إعداد قواعد بيانات الناخبين

13- تطوير نظم معلومات الادارة المركزية للشئون الصيدلية

14- منظومة حصر أصول الدولة

15- قاعدة بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية

16- خدمات المعامل المركزية لوزارة الصحة

17- ميكنة المستشفيات

18- بوابة المشتريات الحكومية

19- مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني

20 - استكمال وربط قواعد البيانات