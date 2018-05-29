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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:25 م
خالد صلاح
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1480 محضر تموينى بالجيزة خلال 15 يوما والمحافظ يوجه بإزالة مخالفات البناء

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:12 م
1480 محضر تموينى بالجيزة خلال 15 يوما والمحافظ يوجه بإزالة مخالفات البناء اجتماع محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة العديد من التكليفات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال الاجتماع الموسع الذى عقده معهم لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
شملت التكليفات قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بتغطية الأماكن التى توجد بها مخابز صدر لها قرارات بإيقاف الحصة لارتكابها العديد من المخالفات حتى لا تتأثر حصة المواطنين من الخبز البلدى المدعم، بالإضافة إلى الاستمرار فى تفعيل مبادرة توصيل السلع التموينية للمنازل خاصةً كبار السن والمعاقين والمرضى وإعلام المواطنين عن طريق مكاتب التموين بتقديم طلبات للحصول على  الخدمة .
 
كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتعديل أماكن القوافل ومنافذ بيع اليوم الواحد حتى يشمل المناطق الأكثر احتياجاً وتوسيع قاعدة المستفيدين.
 
تضمنت التكليفات قيام مديرية الطب البيطرى بتنفيذ حملات يومية وليلية على أماكن بيع اللحوم والسلع الغذائية بالتنسيق مع مباحث التموين وضبط أى كميات غير صالحة وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة.
 
وشدد المحافظ على الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع المخلفات والتراكمات فى النقاط الساخنة والأماكن الهامة والحيوية والحدود الفاصلة بينهم والاستمرار فى خطة مواجهة الإشغالات والمبانى المخالفة وإعداد قائمة يومية بالحالات التى يتم إزالتها بالإضافة إلى تفعيل قرار المحافظة بشأن مواجهة سلوكيات البعض فى إهدار المياه وتوقيع غرامات مالية على المخالفين .
 
وأكد هشام كامل وكيل وزارة التموين أن أجهزة الرقابة بالمديرية قامت بتحرير 1480 محضر لمخابز مخالفة ومستودعات بوتاجاز ومحطات بنزين وبدالين تموينيين وأسواق عامة خلال 15 يوما.
 

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