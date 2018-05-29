​ 156 ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية

تبدأ اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يبدأ طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادتى: الفقه والديناميكا "للنظام الحديث، و"الميكانيكا" للنظام القديم، بينما تبدأ بعد غد الأربعاء امتحانات القسم الأدبى والشعبة الإسلامية، حيث يؤدى 156 ألف طالب وطالبة الامتحان فى 566 لجنة على مستوى الجمهورية.

وفى إطار توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتوفير كافة المقومات التى تؤدى لنجاح الامتحانات وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات، أعلنت مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، الطوارئ الكاملة، حيث شكلا غرف عمليات لتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورا، وكذا تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات .