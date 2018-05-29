وزير قطاع الأعمال: خفضنا مديونية الغزل من 10.5 مليار لـ7.8 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم - تصوير أشرف فوزى

قال الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، إنه جارى التواصل مع بنك الاستثمار القومى لإنهاء كافة الميونيات التاريخية.

جاء ذلك خلال كلمته بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال توقيع اتفاقية تسوية مديونية الغزل والنسيج.

وحول المديونية قال خالد بدوى، إنها كانت 10.5 مليار جنيه وتم الاتفاق بعد تشكيل لجنة مختصة على سداد 8.7 مليار جنيه، وسيكون أغلب السداد عن طريق مبادلة أصول وحصص عينية.

وأشاد وزير قطاع الأعمال العام، بالعلاقة الطيبة بين وزارتى قطاع الأعمال العام والتخطيط فى حل العديد من الملفات الشائكة، لافتًا إلى أن سداد مديونية شركات الغزل والنسيج ستكون بداية نحو سداد بقية المديونيات.

وتعد مديونية شركات الغزل مديونية تاريخية، وتسويتها يدفعها إلى الانطلاق المرحلة المقبلة.

وفى ذات السياق وقع كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل اتفاق التسوية مع محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى.