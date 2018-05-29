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وزير خارجية الكويت: احترام سيادة الدول والتمسك بالقوانين ثوابت دبلوماسيتنا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:24 م
وزير خارجية الكويت: احترام سيادة الدول والتمسك بالقوانين ثوابت دبلوماسيتنا وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت (أ ش أ)
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن احترام سيادة الدول، والحفاظ على حسن الجوار، والتمسك بقواعد القانون الدولى والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، هم ثوابت الدبلوماسية الكويتية.

وأضاف الخالد – فى كلمة له خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمقر وزارة الخارجية – أن الدبلوماسية الكويتية تسعى للتعامل مع تلك الثوابت بأمانة والتزام، وتحرص على تجسيدها فى دورها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن، لتعبر من خلال هذه العضوية والدور الفاعل، عن هموم ومشاغل العالمين العربى والإسلامى.

وشدد وزير الخارجية الكويتى على أن الدبلوماسية تمثل خط الدفاع الأول عن الكويت وأبنائه، مؤكدا أن الدبلوماسيين الكويتيين الذين ضحوا بحياتهم، جنود أوفياء فى الصفوف الأولى لهذا الخط الدفاعى.

 


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