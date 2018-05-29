وزير خارجية السودان يدعو الإعلام للتعامل بشكل مسئول حول العلاقات مع مصر

كتب أحمد جمعة

قال وزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد، إنه يجب على وسائل الإعلام عدم تناول الملفات التى يمكن أن تؤدى لتدهور العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن التحرك السلبى فى الإعلام قد يؤدى لتوتر العلاقات بين البلدين.

وأكد وزير خارجية السودان، فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى، أن ظهور بعض المواد الإعلامية التى تتضمن هجوما على أيا من الشعبين يعتبر "نشاز"، داعيا إلى أن يتعامل الاعلامى المحترف من منبره بشكل مسئول وحكيم ومهنى، مشددا على أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين وعدم الإساءة للعلاقات المشتركة.