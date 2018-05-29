video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير خارجية السودان يدعو الإعلام للتعامل بشكل مسئول حول العلاقات مع مصر

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:49 م
وزير خارجية السودان يدعو الإعلام للتعامل بشكل مسئول حول العلاقات مع مصر وزير خارجية السودان مع سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال وزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد، إنه يجب على وسائل الإعلام عدم تناول الملفات التى يمكن أن تؤدى لتدهور العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن التحرك السلبى فى الإعلام قد يؤدى لتوتر العلاقات بين البلدين.

 

وأكد وزير خارجية السودان، فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى، أن ظهور بعض المواد الإعلامية التى تتضمن هجوما على أيا من الشعبين يعتبر "نشاز"، داعيا إلى أن يتعامل الاعلامى المحترف من منبره بشكل مسئول وحكيم ومهنى، مشددا على أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين وعدم الإساءة للعلاقات المشتركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية السودان: عازمون على تجاوز كافة الخلافات حول مياه النيل وسد النهضة

وزير خارجية السودان: نعمل على تعزيز التعاون الأمنى مع مصر وليبيا

وزير خارجية السودان: قطعنا شوطا كبيرا حول المفاوضات فى سد النهضة الإثيوبى

فيديو.. سامح شكرى: آلية دورية للاتفاق السياسى بين مصر والسودان

وزير خارجية السودان

القاهرة

الخرطوم

مصر

السودان




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة