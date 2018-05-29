وزير التعليم: 2.5 مليون طفل يلتحقون بـ"الكى جى" العام المقبل

استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة الأمريكية بحضور 500 من أعضاء الغرفة خطة التعليم الجديدة، مستعرضا مواد الدستور، التى تركز على الاهتمام بالتعليم ودعمه.

كما أشار الوزير إلى أبرز التحديات التى تواجه التعليم حاليا، والتى كانت دافعا لتطويره ومنها زيادة الكثافة الطلابية، وحالة البنية التحتية للمدارسة، ومستوى المعلمين ومشاكلهم، ومشاكل الادارة علاوة على الارتباك الهائل فى تنوع المدارس، وأثرها على بناء الشخصية والانتماء وضعف مستوى الخريجين.

وقال طارق شوقى إنه لكى يتم بناء إنسان مصرى لابد من نظام تعليم جديد بجانب المدارس اليابانية والمدارس التكنولوجية ذات الجودة، لافتا أنه سيلتحق 2.5 مليون طفل فى الكى جى العام المقبل.

أكد الدكتور طارق شوقى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة التعليم، وتطوير استراتيجية التعليم الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن.