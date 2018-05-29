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هيئة مكافحة الفساد الكويتية تحيل مسؤولين بالموانئ وشركة لوجستية للنيابة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:43 م
هيئة مكافحة الفساد الكويتية تحيل مسؤولين بالموانئ وشركة لوجستية للنيابة أمير الكويت
رويترز
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قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية، اليوم الثلاثاء، إنها أحالت عددا من المسؤولين فى المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات أجريت عقب تقدم ديوان المحاسبة ببلاغ بخصوص شبهة وجود فساد فى أحد العقود.

وقال المتحدث الرسمى لهيئة نزاهة محمد بوزبر فى بيان صحفى "إنه وعقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم.. تبين لنزاهة أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية (تم) دون اتباع الإجراءات القانونية".

وأضاف أن هذه المخالفة ترتب عليها حرمان خزينة الدولة من مبلغ قدره 1.07 مليون دينار (3.54 مليون دولار)، "كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدى".

وأشار إلى أن نزاهة تؤكد عزمها على مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فى جميع البلاغات الجدية ،ولم يذكر البيان أى تفاصيل أخرى أو أسماء المسؤولين المحالين للنيابة أو الشركة اللوجستية.

 


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