ندب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مخزن شركة أجهزة كهربائية فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بانتداب خبراء المعمل الجنائى، لبيان سبب اندلاع حريق بإحدى المخازن التابعة لشركة أجهزة كهربائية شهيرة، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق شب داخل مخزن أدوات كهربائية فى حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المخازن بحلوان، تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.