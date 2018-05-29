نائب يطالب بتحديد غرامة 5 آلاف جنيه لمواجهة المتلاعبين فى حجر تذاكر القطارات

كتب محمد صبحى

قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن توجيهه لضرورة وضع خطة متكاملة محكمة للتصدى لظاهرة السوق السوداء فى تذاكر القطارات التى دائما تصاحب المناسبات والأعياد، وذلك بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الفطر المبارك وزيادة الإقبال على حجز التذاكر.

واقترح أبو اليزيد فى تصريح لـ" اليوم السابع "، أن يتم صرف تذاكر القطارات فى عيد الفطر بموجب بطاقة الرقم القومى على أن يتم تحديد عدد 5 تذاكر فقط لكل مسافر ومدون عليها أسماء الركاب، متابعا وفى نفس الوقت يجب عند مرور الكمسرى بالقطر الإطلاع على أسماء المسافرين للتأكد من صحة الأسماء المدونة بالتذكرة، وفى حالة وجود أسماء مخالفة يتم وضع غرامة فورية على من حجز التذكرة بمبلغ 5 آلاف جنية، وذلك لردع المواطنين وبما يضمن القضاء على ظاهرة السوق السوداء.