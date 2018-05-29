نائب قبرصى بالبرلمان الأوروبى يطالب بتجميد تمويل الاتحاد لتركيا

نيقوسيا (أ ش أ)

طالب النائب القبرصى فى البرلمان الأوروبى ليفتيريس خريستوفورو الاتحاد الأوروبى بتجميد التمويلات الموجهة إلى تركيا لعام 2019 حتى بالنسبة للإطار المالى القادم متعدد السنوات إذا استمرت فى انتهاك مبادىء الاتحاد الأوروبى وقيمه.

جاء ذلك خلال كلمة خريستوفورو اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج، أثناء مناقشة مع المفوض الأوروبى جونتر اوتينجر حول الإطار المإلى متعدد السنوات القادم.

وقال خريستوفورو، وفقا لوكالة الانباء القبرصية، انه لا شك فى أن الإطار المإلى متعدد السنوات القادم سيشكل مستقبل الاتحاد الأوروبي، موضحا فى الوقت نفسه أن المطلوب هو رؤية واضحة لأوروبا أقوى وأفضل.

واستطرد "نحن بحاجة فى المقام الأول إلى تعزيز عمالة الشباب"، وشدد فى الوقت نفسه على دعوة الاتحاد الأوروبى "بعدم التخلى عن المناطق الريفية ومزارعينا".

وقال خريستوفورو إنه يؤيد تعزيز الدفاع والأمن فى الاتحاد الأوروبي، وحماية السلامة الإقليمية للدول الأعضاء، فضلاً عن الدول الأعضاء الصغيرة فى الاتحاد الأوروبي، مثل قبرص ومالطا.

كما أشار عضو البرلمان الأوروبى إلى أن الاتحاد الأوروبى "يقوم على مبادئ وقيم" وطالب "بعدم تمويل الدول التى تنتهك مباديء الاتحاد الأوروبى وقيمه."

وقال إنه ينبغى تجميد الأموال لتركيا لعام 2019 وإذا لم تمتثل فيتم تجميد الأموال للإطار المإلى متعدد السنوات.