موسكو: اجتماع ثلاثى بين روسيا وأمريكا والأردن فى منطقة خفض التصعيد بسوريا

رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت على عقد اجتماع فى منطقة "خفض التصعيد" بجنوب سوريا.

كانت روسيا قالت أمس الاثنين إن الجيش السورى وحده هو من يجب أن يكون على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن وإسرائيل وذلك بعدما حذرت واشنطن من "إجراءات حازمة" ردا على انتهاكات الهدنة فى المنطقة.

وأعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، الجمعة الماضية عن خروج أكثر من 35 ألف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم من منطقة خفض التصعيد بشمال محافظة حمص السورية.

وأوضح رئيس المركز الروسى اللواء يورى يفتوشينكو أنه تم إخراج 35 ألفا و270 شخصا عبر المعابر بالقرب من الرستن والقنطرة وتلبيسة فى الفترة من 7 إلى 15 مايو الجارى.

وأشار إلى أن المركز الروسى للمصالحة يختتم العملية لإخراج المسلحين من المنطقة، ويتم نقلهم إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

وذكر يفتوشينكو أن النازحين مستمرون بالعودة إلى منازلهم، حيث عاد 221 نازحا إلى بيوتهم فى محافظة حمص و103 نازحين إلى الغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.