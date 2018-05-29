موجز أخبار الساعة 6.. ضبط رئيس "الصناعات الغذائية" وآخرين بمليونى جنيه رشوة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، ضبط هيئة الرقابة الإدارية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وآخرين بمليونى جنيه رشوة، وقرار النائب العام بإحالة المتهمين بقضية مقتل والد طفل البامبرز للجنايات، وبداية مراحل علاج محمد صلاح فى إسبانيا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6..





‏ألقت ‏هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجارى اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.

أكد وزير الخارجية السودانى، الدرديري محمد أحمد، أنه نقل للرئيس عبد الفتاح السيسى، دعوة الرئيس السودانى عمر البشير، لزيارة الخرطوم فى أكتوبر المقبل، وهو الموعد المقرر لعقد القمة بين الزعيمين.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع االمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة 5 متهمين الى المحاكمة الجنائية العاجلة فى القضية رقم 10848 لسنة 2018 جنايات المطرية و المعروفة إعلاميا بقضية مقتل والد طفل البامبرز.





أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، صباح اليوم البيان الثالث والعشرين للعملية سيناء 2018، والذى أكدت فيه أنه استكمالا لمسيرة الشرف والتضحية خلال شهر رمضان المعظم، وفى ذكرى العاشر من رمضان، يواصل حماة الوطن استكمال المهام المخططه لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية، وتطهير شمال ووسط سيناء، وتعزيز قدرات التأمين الشامل، على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

قال الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك تحسن ملحوظ فى الأوضاوع الاقتصادية للبلاد، حيث حققت البلاد معدلات نمو نحو 5.4% معدلات نمو فى كافة قطاعات الدولة.





كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يكلف الموازنة 3 مليارات جنيه.. الحكومة تستورد لتر البنزين 92 بـ11 جنيها وتبيعه بـ5 جنيهات.. 89 مليار جنيه قيمة دعم الوقود والمشتقات البترولية فى الموازنة الجديدة 2018/ 2019

6 ساعات ونصف متواصلة هى مدة التحقيقات التى أجرتها نيابة جرجا العامة برئاسة المستشار أحمد على مدير نيابة جرجا، فى واقعة إلقاء القبض على نائب مدير مطار سوهاج الدولى ومسافر على إحدى الرحلات إلى دولة الكويت أثناء محاولة تهريب 10 آلاف و300 قرص مخدر إلى خارج البلاد بالاشتراك مع عامل أخر.





أكدت الأطراف المشاركة فى اجتماع باريس بشأن ليبيا ، أنه لا يمكن أن يستمر الوضع السياسى والأمنى الراهن فى ليبيا على ما هو عليه، مشددين على الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى المشاورات التى يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك، موضحا أن اعتماد الدستور يمثل مرحلة حاسمة فى مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على مستريح جديد بحى مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.





أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بداية من أول يونيو 2018 ولمدة شهر حتى 30/6/2018.

روى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ 13 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، الإثنين، والمذاع على راديو النيل، أغرب حلم فى تاريخ الصحافة المصرية الذى حول صاحبه إلى مطارد من قبل رئيسى تحرير الجمهورية السابقين "سمير رجب ومحمد على إبراهيم".





اطلع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم خطوات تنفيذ خطة طرح 100 ألف فدان إضافية من أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، على صغار المزارعين أواخر يونيو المقبل في مناطق غرب غرب المنيا والفرافرة والمغرة، وذلك بعد نجاح التعاقد على نحو 300 ألف فدان، من إجمالي الطرح الأول البالغ 500 ألف فدان..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الدكتور الدرديرى محمد أحمد وزير خارجية السودان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير السودان بالقاهرة.





اجتمع اليوم الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بجميع أعضاء الشئون القانونية المختصين بأعمال سير الامتحانات بالمديريات التعليمية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الإمتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، وعدد من أعضاء إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة؛ وذلك لتوضيح كل مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجان سير الامتحانات والإجراءات القانونية التى تتخذ مع الطلاب فى حالة عدم إلتزامهم بقوانين سير الامتحانات داخل اللجان الامتحانية.

يعتبر مرض سرطان الأطفال أحد الأمراض الخطيرة التى تصيب الأطفال فى سن باكرة، نتيجة لظروف جينية فى بعض الأحيان، وتشير التقديرات إلى أن طفل من بين كل 330 طفلًا يصاب بالسرطان، ومع الزيادة السكانية الكبيرة التى شهدتها مصر، وزيادة الضغط على معهد الأورام، جاء افتتاح مستشفى 57357 فى عام 2007 بمثابة طوق نجاة للعديد من هؤلاء الأطفال، خاصة فى ظل اتباعها لمعايير عالمية فى عملية العلاج.





حددت وزرارة الموارد المائية والرى، عددا من الإجراءات للقضاء على التلوث فى المجارى المائية، وتوفير الاجتياجات المائية للبلاد، ومواجهة زيادة الطلب عليها لكل الأغراض التنموية، فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر.

أطلقت عدة فصائل فلسطينية نحو 30 قذيفة صاروخية من طراز "هاون" على مستوطنات دولة الاحتلال الإسرائيلى المتاخمة لقطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، ردا على المجازر التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى حق الفلسطينيين الأيام الماضية.





خطة باصى لمحمد صلاح.. هكذا اعتادت بعض الجماهير تسمية خط الأرجنتينى هيكتور كوبر منذ توليه مسئولية تدريب المنتخب الطنى فى إشارة لاعتماده بشكل أساسى على نجم ليفربول الإنجليزى لقيادة الفراعنة فى الشق الهجوم، وفى باقى الوقت يلجأ لغلق المساحات والعودة للدفاع إلا أن عدد من خبراء الكرة رفضوا هذا الرأى، مستندين إلى جزئية اعتماد منتخبات مثل الأرجنتينى والبرتغال على نجوم مثل ليونيل ميسى وكريستيانو رونالد وفى غيابهما يتأثر مستوى فرقهم إلى حد بعيد.

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى إلى إسبانيا ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء فترة العلاج بعدما تعرض لإصابة فى الكتف خلال مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

تلقى مسئولو المنتخب الأول لكرة القدم اتصالات هاتفية من الطاقم الطبى لنادى ليفربول الإنجليزي يؤكد فيه أن محمد صلاح سيغيب لفترة 3 أسابيع بسبب الإصابة التى لحقت به بجزع فى الكتف خلال مباراة ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا.