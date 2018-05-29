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الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:41 م
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منظمة الصحة: إصابة 300 حالة بالإيبولا فى الكونغو خلال 3 أشهر

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:07 م
منظمة الصحة: إصابة 300 حالة بالإيبولا فى الكونغو خلال 3 أشهر الإيبولا
جنيف (رويترز)
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قالت منظمة الصحة العالمية إنها تفترض وجود 300 حالة إصابة بمرض الإيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى 3 أشهر وذلك ضمن خطة استراتيجية معدلة لمكافحة المرض نشرتها اليوم الثلاثاء.

وأضافت المنظمة أن الرقم ليس توقعا، وكانت نسخة سابقة من الخطة افترضت وجود ما يتراوح بين 80 و100 حالة استنادا إلى معلومات حتى 15 مايو.

وذكرت وزارة الصحة فى الكونغو أمس الاثنين، أن التفشى الأخير للمرض يتضمن 54 حالة إصابة بينها 35 حالة مؤكدة و13 حالة محتملة وست حالات اشتباه فى الإصابة و25 حالة وفاة. ولم ترد أنباء عن حالات وفاة أو إصابة مؤكدة جديدة بالمرض خلال اليومين الماضيين.

 


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