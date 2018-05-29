video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 86 شخصا واعتقال 7 آلاف آخرين فى إطار حملة مكافحة المخدرات فى بنجلاديش

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:43 ص
مقتل 86 شخصا واعتقال 7 آلاف آخرين فى إطار حملة مكافحة المخدرات فى بنجلاديش قوات الأمن فى بنجلاديش
دكا /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلن مسئولون بنغال، الإثنين، أن الشرطة قتلت 86 شخصا على الأقل واعتقلت نحو 7 آلاف آخرون منذ شن حملة لمكافحة تجارة المخدرات الشهر الجاري.

وقال مسئولون حكوميون - حسبما ذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية - إن رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة وافقت على حملة مكافحة المخدرات أوائل الشهر الجارى لمعالجة انتشار أقراص المخدر المعروف باسم "يا با" - حيث إن الميثامفيتامين معروف على نطاق واسع فى آسيا - والتى تقدر قيمتها بـ3 مليار دولار سنويا.

وقال مسئول رفيع بالشرطة البنغالية ديفداس بهاتاشاريا - فى تصريجات للصحفيين - إنه "فى الآونة الأخيرة زاد الإتجار فى المخدرات ونشعر على أنه يجب على الأشخاص الانتباه وتحفيزهم لاتخاذ إجراء ضده"، مشيرا إلى أن العملية ستستمر حتى يتم استئصالها بشكل كامل.

يذكر أن مصدر المخدرات يأتى من شمال شرق ميانمار حيث يتم تهريبه إلى بنجلاديش المجاورة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تايم": بنجلاديش تشن حملة مكافحة شبيهة بحرب الفلبين على المخدرات

اعتقال 100 شخص خلال حملة مكافحة الإتجار بالمخدرات فى بنجلاديش

مقتل 86 شخصا

اعتقال 7 آلاف آخرين

حملة مكافحة المخدرات

بنجلاديش




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة