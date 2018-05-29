الرئيسية أخبار عربية مقتل عناصر من حزب الله بينهم قيادى بغارات إسرائيلية بريف حمص فى سوريا الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:32 ص لأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله كتب سمير حسنى إضافة تعليق أفادت تقارير إعلامية، بمقتل عدد من عناصر حزب الله بينهم قيادى بغارات إسرائيلية قرب مدينة القصير بريف حمص فى سوريا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. احتجاجات على ترؤس سوريا مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح حسن نصر الله حمص سوريا حزب الله "الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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