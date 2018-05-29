مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم 3 سيارات بطريق اﻷوتوستراد

كتب ــ عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بسبب حادث تصادم سيارتين أجرة "فان" و أخرى نقل بمحور اﻷوتوستراد، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وتم نقلهم إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.



حادث تصادم نقل بمحور اﻷوتوستراد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق اﻷوتوستراد بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث بطريق اﻷوتوستراد

جانب من حادث تصادم 3 سيارات بطريق اﻷوتوستراد



حادث تصادم بطريق اﻷوتوستراد حادث تصادم بطريق اﻷوتوستراد

تصادم 3 سيارات بطريق اﻷوتوستراد





حادث تصادم