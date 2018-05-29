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مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم 3 سيارات بطريق اﻷوتوستراد

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:13 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم 3 سيارات بطريق اﻷوتوستراد حطام الحادث
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بسبب حادث تصادم سيارتين أجرة "فان" و أخرى نقل بمحور اﻷوتوستراد، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وتم نقلهم إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

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حادث تصادم نقل بمحور اﻷوتوستراد

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق اﻷوتوستراد بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين  فى حادث بطريق اﻷوتوستراد

 

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جانب من حادث تصادم 3 سيارات بطريق اﻷوتوستراد

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حادث تصادم بطريق اﻷوتوستراد

 

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 تصادم 3 سيارات بطريق اﻷوتوستراد

 

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 حادث تصادم 

 


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