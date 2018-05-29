مصرع شخصين وإصابة 3 أخرين جراء انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرون إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 82 بداىرة مركز شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 82 اتجاه الإسكندرية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بعمالة زراعية قيادة ع ع ا 22 سنة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة انفجار أحد الإطارات مما أدى لإنحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني بجانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة كل من :محمد ج ع 18 سنة فلاح و ناصر م م ر 18 سنة فلاح ومقيمان قرية جناكليس مركز أبوالمطامير، و إصابة قائد السيارة المذكور و 2 من مستقليها بكدمات وجروح واشتباه كسور.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج و بسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ماتقدم و تحرر المحضر اللازم جنح القسم وجارٍ العرض على النيابة العامة.