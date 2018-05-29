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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:40 م
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مصرع سيدة وابنتها في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر صقر بالشرقية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:32 م
مصرع سيدة وابنتها في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر صقر بالشرقية جثه -ارشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، أثر إصابتهما  بحروق مختلفة بأنحاء الجسد، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزلهن بكفر صقر بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل بكفر صقر.
 
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحريق عن إصابة سيدتين و3 من بناتهن بحروق مختلفة بأنحاء الجسد، وتم نقلهن إلى المستشفى العام ومستشفي ههيا للحروق في حالة حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
وتبين أثناء قيام سيدة بمساعدة جارتها في أعمال الخبيز وبرفقتهم بناتهن الثلاث، انفجرت أسطوانة الغاز، وبعد أيام من تلقيهم العلاج بمستشفي ههيا للحروق توفيت كل من " فكرية ال م" وابنتها" ندا ال ع" وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.
 
 
 
 

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