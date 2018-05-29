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متحدث باسم ائتلاف العبادى يدعو للحفاظ على سلامة وشرعية المسار الديمقراطى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:12 م
متحدث باسم ائتلاف العبادى يدعو للحفاظ على سلامة وشرعية المسار الديمقراطى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
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أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر فى العراق حسين العادلى، أن الائتلاف يرى وجوب مراعاة الاجراءات القانونية والدستورية فى معالجة الشكاوى والخروقات، حفاظا على سلامة وشرعية المسار الديمقراطى والعملية السياسية فى البلاد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة.

 

وشدد حسين العادلى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية بضرورة الالتزام بالأطر القانونية والدستورية بالتعاطى مع ملف الانتخابات تحقيقا للعدالة وحفاظا على أصوات الناخبين.

 

كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد التقى نائب رئيس الجمهورية إياد علاوى؛ لبحث تشكيل الحكومة المقبلة.

 

وأعلن المكتب الإعلامى للعبادى - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء السبت - أن العبادى وعلاوى ناقشا التطورات الراهنة بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية.

 

وذكر المكتب، فى بيان، أن العبادى استقبل اليوم إياد السامرائى وناقشا الرؤى المشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة والمباحثات الجارية بين الكتل السياسية ومجمل الأوضاع فى البلاد.

 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد دعا مؤخرًا الكتل السياسية إلى الالتزام بجدول تشكيل الحكومة، فيما أكد على وجود تطابق مع تحالف سائرون.

 

 

 


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