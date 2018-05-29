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مباحث مدينة نصر تحبط محاولة اختطاف محصل إيراد محطة بنزين وسرقة عهدته

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:09 م
مباحث مدينة نصر تحبط محاولة اختطاف محصل إيراد محطة بنزين وسرقة عهدته المتهمين باختطاف مندوب تحصيل أموال محطة بنزين فى مدينة نصر
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث القاهرة، فى إحباط محاولة سائق و4 عاطلين لاختطاف مندوب تحصيل أموال محطة بنزين بمدينة نصر، وسرقة متعلقاته، قبل تنفيذهم جريمتهم، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.  

البداية كانت أثناء تفقد ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، الحالة الأمنية بشارع أبو داود الظاهري، اشتبه فى مستقلى السيارة رقم 4363 ميكروباص مطموسة اللوحات الامامية.

ومن خلال فحص مستقليها تبين أنهم كل من "حسن ر س" 29 سنة، عاطل، و"طارق ص م" 25 سنة، عاطل، و"محمود ي ع" 21 سنة، عاطل، و" ابراهيم ح م" 18 سنة، عاطل، وشقيقه "احمد ح م" 29 سنة، سائق، وضبط بحوزتهم قطعة من القماش ، 4 افيز بلاستيك.

وبالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم مكتب لنقل العمالة ومؤجرة للمتهم الرابع ويعمل عليها كسائق، وبمناقشتهم عن سبب تواجدهم بمكان الضبط وطمس اللوحات الامامية اعترفوا أنهم كانوا في سبيلهم لارتكاب واقعة خطف وسرقة "عوض أ ا" 67 سنة، مندوب تحصيل إيراد محطة وقود.

 وأقر المتهم الأول أنه علم من عامل سابق بالمحطة البنزين خط سير المجني عليه خلال توجهه لتوريد إيراد المحطة للبنك العربي الأفريقي، فخطط لاختطافه وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، و تحرر عن ذلك محضر بتلك الواقعة، وتولت النيابة  التحقيق.

 

 


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