ماكرون يلتقى السراج بقصر الإليزيه قبيل انطلاق مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا

باريس (أ ش أ)

عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قبيل انطلاق مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا بمشاركة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي.

كما يستقبل الرئيس ماكرون بعد قليل رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى حيث سيعقد معه أيضا جلسة مباحثات قبل وصول وفود نحو 20 دولة مشاركة فى المؤتمر بينها وفد جمهورية مصر العربية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بالإضافة إلى وفود المنظمات الأربع المشاركة لاسيما الجامعةً العربية برئاسة الأمين العامة للجامعة السيد أحمد أبو الغيط.

ويشارك فى مؤتمر باريس بجانب حفتر والسراج طرفان ليبيان آخران هما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

كما يحضر المؤتمر رئيس تونس الباجى قائد السبسى ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو الذى يرأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى عن ليبيا ورئيسا النيجر محمدو إيسوفو وتشاد إدريس ديبى.