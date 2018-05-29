ماكرون: الأطراف الليبية لم توقع رسميا على وثيقة باريس

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الأطراف الليبية لم توقع رسميا على وثيقة باريس، وتابع:"عدم التوقيع على الوثيقة مرده عدم اعتراف الأطراف ببعضها".

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفى بختام أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا، إن كل الأطراف المعنية بالشأن الليبى كانت حاضرة في مؤتمر اليوم، وتابع:" هناك خياران بشأن أسس إجراء انتخابات ليبيا وسنتفق على أساس قانونى لإجرائها".

ولفت الرئيس الفرنسى إلى أن بلاده تعمل على مكافحة الاتجار فى البشر على الأراضى الليبية، من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان.