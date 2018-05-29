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مؤسسة مكافحة سرطان الثدى تنظم مباراة لكرة القدم بين المصابات بالأورام

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:23 م
مؤسسة مكافحة سرطان الثدى تنظم مباراة لكرة القدم بين المصابات بالأورام المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى تنظم مباراة لكرة القدم
كتبت أمل علام
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نظمت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى لأول مرة فى مصر والعالم، مباراة كرة قدم بعنوان "دورى أبطال المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى" والتى قامت بين فريق "النمر البمبى" و"الحصان الأبيض"، واشتمل الفريقين على محاربات سرطان الثدى، ولاعبات كرة القدم  "إيمز AIMZ"  النسائية فى مصر.

محاربات السرطان فى مباراة لكرة القدم
محاربات السرطان فى مباراة لكرة القدم

وقال الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، إن هناك اعتقاد خاطئ لدى المجتمع دائما ما يكون بالسلب وهو أن مرض السرطان مميت ويقضى على حياة المريض الاجتماعية وروحه المعنوية، وهنا دائما ما يأتى دور المؤسسة فى تغيير المفاهيم والثقافة المجتمعية حول المرض بل وتنمية الفكر المجتمعى نحو التفاعل مع القضية والمساهمة فى المعرفة عن المرض وطرق الاكتشاف المبكر والاندماج مع محاربات سرطان الثدى فى أنشطة تعود بالنفع المعنوى والروحى على كلا الطرفين.

وأضافت غادة خلف الله مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بالمؤسسة، أن الفكرة نبعت من مشاركة مصر فى كأس العالم، وعندها فكرت أن المؤسسة تقوم بعمل حدث يستمد نفس الحماس والإرادة والأمل الموجودة لدى جموع الشعب المصرى، وهو الاشتراك فى دورى لمحاربات السرطان، ولأول مرة فى مصر والعالم أجمع خاص بمحاربات سرطان الثدي باعتبارهن أبطال فى مكافحة كل مراحل علاج السرطان، وتخطى جميع الأزمات النفسية والجسمانية التى تعرضوا لها خلال تلك المرحلة.

وأشارت غادة خلف الله، إلى أن الفكرة تضمنت أيضا أن تكون مباراة حقيقية، ولكن بشكل مرح وأن تكون كلها نسائية ليتشارك فيها لاعبات كرة القدم مع محاربات سرطان الثدى فى الإصرار والتحدى على استكمال المشوار، وأن المرأة قادرة على تحقيق المستحيل، وأن كرة القدم ليست حكرا على الرجال فقط.

وقال الكابتن محمد محسن، أحد مؤسسى أكاديمية AIMZ   لكرة القدم النسائية،" إننا فى الأكاديمية دائما ما نشجع الفتيات والسيدات على الانضمام إلى لعبة رياضة كرة القدم، خاصة أن كرة القدم النسائية لا تأخذ حقها بالشكل الكافى، وعدم تواجد أماكن كثيرة لممارستها في مصر".

وأضاف: " أسعدنا أن تلتقى لاعبات كرة القدم مع محاربات سرطان الثدى لإثبات أن السيدات قادرات ولديهن إرادة قوية لعمل أى شئ".


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