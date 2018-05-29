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لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة تستعرض خطة عملها خلال المرحلة المقبلة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:21 م
لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة تستعرض خطة عملها خلال المرحلة المقبلة الدكتور وحيد عبدالصمد رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور وحيد عبدالصمد رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، إنه اجتمع مع مقرر اللجنة الدكتور أحمد هلال،  اليوم، وتم تحديد خطة عمل للجنة خلال المرحلة المقبلة تضمنت دعوة اللجنة لاجتماع مع رؤساء ومقررى اللجان الفرعية فى المحافظات وإرسال أرشيف كامل لتعاملات النقابة مع مصلحة الضرائب لكل نقابة فرعية ليتم الاسترشاد به فى التعامل مع مصلحة الضرائب كلا فى محافظته لتجنب خطأ كل عام فى إعداد الإقرار الضريبى .
 
وأضاف، فى بيان، أنه سيتم طرح أهم الأولويات الاقتصادية للصيدليات مثل رفع قيمة المصروفات بدرجة عالية وكذلك أسعار الخدمات بالدولة مما يشكل عبئاً على الصيادلة فى القيمة المتفق عليها كرقم المصروفات يتم احتسابه عند المحاسبة .
 
وأوضح أنه تكملة لعمل النقابة سيتم الدعوة بعد تغيير ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة لإعداد الاتفاقية التى تم طرحها للمناقشة لإعداد الصورة النهائية وتقييم الوضع الحالى قبل توقيع الاتفاقية مع المصلحة .
 
وأشار عبدالصمد إلى أنه سيتم العمل علي وضع الصيدليات التى رقم اعمالها يقل عن 3 أو 5 مليون باعتبارها من المنشات الصغيرة بعد تغيير تعريف المنشات الصغيرة من حيث عدد العمالة والمطروح حاليا فى تعديل قانون الضريبة ليتم شملهم بالاعفاءات الضريبية .
 

 


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