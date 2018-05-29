video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. مائدة الوحدة الوطنية يتوارثها الأجيال بشبرا تحت عنوان "إيد واحدة"

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:32 م
فيديو.. مائدة الوحدة الوطنية يتوارثها الأجيال بشبرا تحت عنوان "إيد واحدة" مائدة الوحدة الوطنية
كتبت: منة الله حمدى
إضافة تعليق
أعوام تمر واحدا تلو الآخر وفى نفس التوقيت من كل عام تقام مائدة للرحمن بالجهود الذاتية، يتشارك فيها المسلم والمسيحى فلا فرق بينهما فى العطاء والجود والكرم، ففى منطقة شبرا يحرص الأهالى على إقامة مائدة رحمن بلغ عمرها حتى الآن 28 عامًا توارثتها الأجيال السابقة ويورثها الأهالى للأجيال المقبلة.
 
 
كاميرا "اليوم السابع" شاركتهم فرحتهم بالمائدة فكان لنا لقاء مع "محمد شنبو" المسئول الرئيسى عن المائدة كونه هو الطاهى للوجبات فقال: إن أهالى المنطقة جميعهم يشاركون فى إقامتها كل عام سواء كان ماديًا أو معنويًا، فلا يوجد هنا ما يسمى بمسلم أو مسيحى فكلنا أسرة واحدة، لا فارق بين محمد وجميل، أو أحمد وبطرس، فمائدتنا تجمعنا كافة نذهب لشراء الطعام ونعده سويًا، ثم نجلس معًا ونأكل من طبق واحده يعده جميل أو محمد فلا فارق بننا، فكلمة مسلم ومسيحى لانعرفها فى أعرافنا".
 
 
وأكمل "شنبو" حديثه لـ"فيديو7" قناة اليوم السابع المصورة قائلًا: الجديد فى المائدة هذا العام زيادة حب المشاركة والتآخى على مستوى الشارع هنا فقط ولكن على مستوى المنطقة بأكملها، كما أننا نعد جيلا جديدا من الأشبال لإقامة المائدة كل عام كى لا تتوقف أبدًا سواء كانت مائدة رحمن للمسلمين أو مائدة الجمعة العظيمة للمسحيين، فشبرا جميعها لا تعرف المسلم والمسيحى ولكن تعرف الهلال وبداخله الصليب.
 
 
ويقول جميل فوزى من أهالى الحى وأحد القائمين على المائدة الرحمن: "مافيش فرق بين أى واحد هنا أنا بجيب الخضار وحاجة السوق كاملة والحاج محمد مسئول عن الطبيخ كل سنة، إحنا بنحضر للمائدة من السنة اللى فاتت".
 
 
و"جون" شاب فى العشرين من عمره ومن أهالى المنطقة فقال: "فى رمضان كل سنة بنصوم مع أهلنا فى الشارع وبنفطر معاهم على ترابيزة واحدة، لدرجة أن كل واحد نفسه فى أكلة معينة بنقول لعم أحمد يعملها، وأحلى أكلة من إيد عم محمد "البطاطس بالفراخ".
 
 
أما الطفل جلال أحمد يأتى للمائدة من الساعة الرابعة ليساعد فى تحضيرها وأكد أنه ينتظر رمضان من كل عام من أجل مائدة رحمن الوحدة الوطنية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. أشهر طباخ بموائد الرحمن: بطبخ ألف فرخة كل يوم غير الحلو

حكاية قبطى.. مش للمسلمين بس.. الله محبة.. حكاية "مارى" وموائد الرحمن للغلابة

شبرا

مسيحى

مسلم

الوحدة الوطنية

مائدة رمضان




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة