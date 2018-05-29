فيديو.. أطفال عمانيون يحيون ليالى شهر رمضان بالفوانيس والابتهالات

كتب مصطفى عنبر

نشر عدد من النشطاء العمانيين على موقع "تويتر" مقطع فيديو لعدد من الأطفال، يجوبون سوق مطرح الشهير بسلطنة عمان، حاملين فوانيس رمضان، ومرددين ابتهالات الشكر لله - عز وجل - على نعمة الإسلام.

وتفاعل عدد كبير مع مقطع الفيديو، مرحبين بهذه الفكرة التى قد تبدو بسيطة لكن تاثيرها على الأطفال كبير، كما أنها تغرس فى نفوسهم المبادئ الصحيحة.

الاحتفال بشهر رمضان فى سلطنة عمان ذو مذاق خاص.. يبدأ العمانيون احتفالهم بالشهر الكريم بعد التأكد من رؤية هلال رمضان، وتعم الفرحة وتمتلئ المساجد بالمصلين فى كل مكان، وتقوم السلطات العمانية بتنظيم مواعيد العمل، وذلك بتقليله على المواطنين فى هذا الشهر، حيث تقتصر مدة العمل على 4 ساعات.

كما تحرص السلطنة على مساعدة الفقراء والمحتاجين فى هذا الشهر، ويحرص الناس فى سائر المدن العمانية على إقامة الخيام الرمضانية بالطرق السريعة لاستقبال الصائمين من المسافرين وعابرى السبيل لتناول الإفطار، وإقامة الموائد عند المساجد.

أما عن أصناف الطعام التى يبدأ بها العمانيون إفطارهم فى رمضان فعادة يبدأون الإفطار بتناول التمر والحليب أو الماء ثم الشوربة ثم القهوة العمانية الأصيلة المعروفة بعبقها الجميل، وتناول الأطباق الرئيسية كالهريس والثريد التى تعتمد على أجود أنواع اللحوم، إلى جانب الحلوى من أصناف خليجية وآسيوية تتصدرها الحلوى العمانية وتسمى «السلطانية» التى تعتبر من أغلى أنواع الحلوى.

.. سوق مطرح العماني ..

.. ليت هذه الفكره الرائعه تعمم بجميع أسواق ولايات عمان .. شكر لمن فكر بها و طبقها و نفذها .. الأطفال يجولون يرسمون البسمة و الفرحة .. pic.twitter.com/FuwLpHaYtm — Abdullah Alshizawi (@AbdullahMAlShiz) May 28, 2018

ولكل مسجد فى السلطنة «بيت مال» معلوم اسمه «وقف»، ويقوم وكيل المسجد بإعداد الإفطار للصائمين من الغرباء وعابرى السبيل.

وتنتشر المجالس فى شهر رمضان، ويعقدها المشايخ وزعماء القبائل، ويتناولون الأحاديث الدينية والدنيوية وحلقات الشعر وشتى أنواع المعرفة، كما يهتمون بأداء صلاة التراويح فى المساجد التى تستضيف العلماء والمشايخ من كل البلدان الإسلامية لإقامة الاحتفالات والأمسيات الدينية خلال الشهر الكريم.

كما يحرص العمانيون على قراءة القرآن بعد صلاتى الفجر والعصر ويقومون بعقد جلسات الصلح بين المتخاصمين، ويحثون الناس على المودة وصلة الرحم. كما تعقد الأمسيات الشعرية فى مراكز الشباب وبعض الخيام.