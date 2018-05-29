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فايز السراج: نرفض الإرهاب بجميع أشكاله وملتزمون بمخرجات مؤتمر باريس

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:27 م
فايز السراج: نرفض الإرهاب بجميع أشكاله وملتزمون بمخرجات مؤتمر باريس السراج وماكرون
كتب سمير حسنى
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قال فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، إن أى اتفاق بين الأطراف الليبية لن ينجح إذا ما تواصل التدخل السلبى فى بلادنا من قبل بعض الدول، مشددا على رفض الإرهاب بجميع أشكاله، والالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه بمؤتمر باريس.

 

ودعا رئيس حكومة الوفاق الليبية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب انتهاء مؤتمر باريس لحل الأزمة الليبية،  المجتمع الدولى لاتخاذ موقف حازم تجاه من يحاول المسار الديمقراطى، كما دعا الاطراف الليبية التى حضرت الاجتماع اليوم بالعمل على انجاح مخرجات المؤتمر والالتزام بما تم الاتفاق عليه.


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ليبيا

فايز السراج

ايمانويل ماكرون

مؤتمر باريس




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