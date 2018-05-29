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عبدالله النجار: من يكرهون مصر يشككون فى شرعية المجتمع وقوانينه

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:13 م
عبدالله النجار: من يكرهون مصر يشككون فى شرعية المجتمع وقوانينه الدكتور عبدالله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور عبدالله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من يكرهون مصر يشككون فى شرعية هذا المجتمع وفى شرعية قوانينه، ويقولون للشباب إن قوانيننا تخالف الشريعة.
 
وأضاف "النجار" خلال ملتقى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، أن من يكرهون مصر يستخدمون آية واحدة وهى قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ..."، موضحًا أنهم يبنون عليها أن قوانيننا مخالفة للشريعة سعيًا لتكفيرنا لاستغلال دمائنا ويستخدمون الدين لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى الحكم.

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