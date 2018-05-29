طالب إيرانى يشعل النار بنفسه بعد رفض طلب اللجوء بإحدى المدن الألمانية

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قالت السلطات الألمانية إن طالب لجوء إيرانى أصيب اليوم الثلاثاء، بحروق بالغة جرّاء إشعاله النار بنفسه بعد رفض طلبه.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن الشرطة الألمانية قولها إن شخصا يبلغ من العمر 35 عاما دخل المكتب المعنى فى بلدة جوبينجن بالقرب من مدينة أولم الجنوبية وطالب من الموظفين المساعدة بعد رفض طلب اللجوء.

وأضافت الشرطة أن الموظفين أكدوا له أنهم سيقدمون المساعدة إلا أن طالب اللجوء أخرج زجاجة من حقيبته وسكب سائلا على جسده وأشعل النيران فى جسده، حسبما نقلت الشبكة.

وأوضحت الشبكة أن موظفا آخر حاول إطفاء النيران، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية سارعت إلى نقله جوا بواسطة مروحية إلى إحدى المستشفيات وأنها قامت بفتح تحقيق فى الحادث.