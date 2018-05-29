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ضبط 7952 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:34 م
ضبط 7952 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7952 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات و1750مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 32 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و76 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 29 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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