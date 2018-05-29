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ضبط 19 طن سمن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع في 6 أكتوبر

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:16 م
ضبط 19 طن سمن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع في 6 أكتوبر مصنع ألبان-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع ألبان بمدينة 6 أكتوبر لاتهامه بحيازة 19 طن من السمنة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع مدير مصنع ألبان غير مرخص لكميات من السمنة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها وبيعها بأسماء تجارية وهمية بمدينة 6 أكتوبر.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 19 طن من السمنة غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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