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ضبط صاحب مكتب مقاولات أشعل النيران فى شركة بسبب خلافات مع صاحبها

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:54 م
ضبط صاحب مكتب مقاولات أشعل النيران فى شركة بسبب خلافات مع صاحبها المتهم بحرق شركة فى مصر الجديدة
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة ، القبض على صاحب مكتب مقاولات لقيامه بإشعال النيران فى شركة باستخدام مواد سريعة الاشتعال و أخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.
 
 تلقى قسم شرطة مصر الجديدة ، بلاغا من "محمد.سع" 28 سنة محامي عن شركة للمقاولات والمشروعات الكائنة شارع الفاتح، بتضرره من "علي.ع.ا"48 سنة صاحب مكتب مقاولات ومقيم شبرا بابل مركز ، وذلك لقيامه بإضرام النيران بمدخل شركة محل عمله الكائنة بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المشكو فى حقه حال تواجده أمام مدخل الشركة.
 
وضبط بحوزته "سلاح ابيض، جركن ثنر، 2 قطعة اسفنج صغيرة " وعثر بمكان الواقعة على أثار الحريق " قطع اسفنج محترقة " و بمواجهته بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة خلال تواجده أمام مقر الشركة منذ 3 ايام لمطالبة الشركة بمبلغ مالي 120 الف جنيه نظير أعمال مقاولات إلا أن الشركة رفضت تسليمه المبلغ مما آثار حفيظته و تلاحظ له حضور أحد المقاولين وبحوزته مواد سريعة الاشتعال " ثنر ، سفنج " فاستخدمها فى إشعال النيران انتقاما من مسئولي الشركة وتم السيطرة علي الحريق بمعرفة الأهالي ولا توجد ثمة إصابات أو وفيات و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق 

 


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