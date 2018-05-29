ضبط صاحب مكتب مقاولات أشعل النيران فى شركة بسبب خلافات مع صاحبها

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة ، القبض على صاحب مكتب مقاولات لقيامه بإشعال النيران فى شركة باستخدام مواد سريعة الاشتعال و أخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة ، بلاغا من "محمد.سع" 28 سنة محامي عن شركة للمقاولات والمشروعات الكائنة شارع الفاتح، بتضرره من "علي.ع.ا"48 سنة صاحب مكتب مقاولات ومقيم شبرا بابل مركز ، وذلك لقيامه بإضرام النيران بمدخل شركة محل عمله الكائنة بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المشكو فى حقه حال تواجده أمام مدخل الشركة.