صور..صينيون يتوافدون على معرض لصناعة الخمور فى هونج كونج

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

توافد عدد من المواطنين الصينين اليوم الثلاثاء، على معرض Vinexpo لصناعة الخمور والمشروبات الروحية بمركز للمؤتمرات فى هونج كونج.

ويعتبر مركز المؤتمرات فى هونج كونج، مبنى كبير مواجه لميناء فيكتوريا ويمتد على مساحة 40,000 متر مربع، حيث تم افتتاحه عام 1997 وتم تصميمه من قبل سكيدمور وأوينجز وميريل LLP.

ويتميز المبنى بتصميمه المعمارى المميز حيث الواجهة الزجاجية والسقف الألومينيوم، وتمّ التصويت للمركز كأفضل مركز للمؤتمرات والمعارض فى آسيا للمرّة التاسعة.

وظهر المبنى فى فيلم جاكى شان نيو بوليس ستورى.



معرض الخمور فى هونج كونج



مواطنون صينيون



مواطنة صينية داخل المعرض



جانب من المعرض



مواطن صينى داخل معرض الخمور



معرض الخمور داخل مركز المؤتمرات



إدارة المعرض



مواطنون صينيون داخل المعرض



زيارة المواطنين الصينيين للمعرض



جانب من الزيارة



جانب من فحص الخمور