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صور..صينيون يتوافدون على معرض لصناعة الخمور فى هونج كونج

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:44 ص
صور..صينيون يتوافدون على معرض لصناعة الخمور فى هونج كونج معرض لصناعة الخمور
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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توافد عدد من المواطنين الصينين اليوم الثلاثاء، على معرض Vinexpo لصناعة الخمور والمشروبات الروحية بمركز للمؤتمرات فى هونج كونج.

ويعتبر مركز المؤتمرات فى هونج كونج، مبنى كبير مواجه لميناء فيكتوريا ويمتد على مساحة 40,000 متر مربع، حيث تم افتتاحه عام 1997 وتم تصميمه من قبل سكيدمور وأوينجز وميريل LLP.

ويتميز المبنى بتصميمه المعمارى المميز حيث الواجهة الزجاجية والسقف الألومينيوم، وتمّ التصويت للمركز كأفضل مركز للمؤتمرات والمعارض فى آسيا للمرّة التاسعة.

وظهر المبنى فى فيلم جاكى شان نيو بوليس ستورى.

 

معرض الخمور فى هونج كونج
معرض الخمور فى هونج كونج

 

مواطنون صينيون
مواطنون صينيون

 

مواطنة صينية داخل المعرض
مواطنة صينية داخل المعرض

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

مواطن صينى داخل معرض الخمور
مواطن صينى داخل معرض الخمور

 

معرض الخمور داخل مركز المؤتمرات
معرض الخمور داخل مركز المؤتمرات

 

إدارة المعرض
إدارة المعرض

 

مواطنون صينيون داخل المعرض
مواطنون صينيون داخل المعرض

 

زيارة المواطنين الصينيين للمعرض
زيارة المواطنين الصينيين للمعرض

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من فحص الخمور
جانب من فحص الخمور

 

مواطن صينى يشرب الخمر
مواطن صينى يشرب الخمر

 


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