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الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:18 ص
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صور.. شلل تام بالبرازيل مع استمرار إضراب سائقى شاحنات الوقود

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:04 ص
صور.. شلل تام بالبرازيل مع استمرار إضراب سائقى شاحنات الوقود إضراب سائقى شاحنات الوقود بالبرازيل
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شلل تام فى أنحاء متفرقة من البرازيل، اليوم الثلاثاء بسبب أزمة حادة فى المحروقات بعد إضراب سائقى الشاحنات، حيث اضطر أصحاب المركبات للاصطفاف ساعات أمام محطات التزود بالوقود؛ نتيجة نقص كبير فى مادتى البنزين و السولار .

 وأدى الإضراب إلى طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود لمليء محراكات السيارات بالمحروقات، وتسببت أزمة الوقود فى تعطيل وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد البرازيلى ، فيما ألقت بظلال سلبية على القطاع الاقتصادى فى البلاد .

وفى السياق ذاته، تدخل الجيش البرازيلى لمساعدة قوات الشرطة بعد إعلان حالة التعبئة لفتح الطرق وإزالة العوائق منها "بشكل سريع وقوى"، بعد أن أدى إضراب سائقى الشاحنات إلى شلل تام فى البلاد .

حيث واصل سائقو الشاحنات فى البرازيل احتجاجهم الذى أدى إلى إصابة قطاعات رئيسية فى أكبر اقتصاديات أمريكا الشمالية بالشلل وإلى وضع السائقين فى مواجهة مع الرئيس البرازيل ميشيل تامر الذى أجاز استخدام القوة العسكرية لفتح الطرق الرئيسية.

تظاهرات فى البرازيل
تظاهرات فى البرازيل

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

شلل تام بالبلاد
شلل تام بالبلاد

 

متظاهرون متضامنون مع سائقى الشاحنات
متظاهرون متضامنون مع سائقى الشاحنات

 


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