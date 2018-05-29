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صور.. انطلاق مؤتمر نزع السلاح النووى للأمم المتحدة فى جنيف

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:47 ص
صور.. انطلاق مؤتمر نزع السلاح النووى للأمم المتحدة فى جنيف جانب من المؤتمر
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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انطلق منذ قليل مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة فى جنيف، فيما أعلنت أمريكا اعتزامها الانسحاب من المؤتمر.

وقال وود ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إن بلاده ستنسحب فى مرحلة ما صباح اليوم وسنتخذ تحركات أخرى ستشهدونها خلال فترة رئاسة سوريا".

وذكر أن واشنطن لا تريد مقاطعة فترة الرئاسة التى تستمر 4 أسابيع لكنها تريد محاسبة سوريا على استخدامها أسلحة كيماوية.

وقال أن واشنطن تعتبر ترؤس سوريا مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح "مهزلة".

 
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

المندوب السورى فى المؤتمر
المندوب السورى فى المؤتمر

 

مندوب سوريا بالمؤتمر
مندوب سوريا بالمؤتمر

 

مؤتمر نزع السلام بالأمم المتحدة
مؤتمر نزع السلام بالأمم المتحدة

 

جانب من حضور الدبلوماسيين
جانب من حضور الدبلوماسيين

 

توافد الدبلوماسيين
توافد الدبلوماسيين

 

مقعد الولايات المتحدة الأمريكية فى المؤتمر
مقعد الولايات المتحدة الأمريكية فى المؤتمر

 


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