صحيفة كورية شمالية: على واشنطن وقف مناوراتها مع سول إذا كانت ترغب فى لقاء القمة

بيونج يانج (أ ش أ)

حثت صحيفة (رودونج) الكورية الشمالية المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة على وقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.. مشيرة إلى أن الأعراف الدولية تقضى بوقف الأعمال العسكرية عندما يعلن أى طرفان متنازعان عن بدء مفاوضات.

وتساءلت الصحيفة قائلة "فى الوقت الذى تمضى فيه كوريا الشمالية والولايات المتحدة قدما نحو إجراء الحوار لتسوية عدد من القضايا الراهنة بينهما، هل يكون هناك داع لإجراء واشنطن المناورات العسكرية المشتركة مع سول؟".. وألمحت بعودة جميع التطورات حول القمة إلى المربع الأول إذا بدأت المناورات العسكرية المشتركة بنشر الأسلحة الأمريكية التى تعمل بالطاقة النووية.

وأكدت الصحيفة أن قضية المناورات العسكرية المشتركة هى محك الاختبار للولايات المتحدة حول ما إذا كانت ترغب فى السلام أم الحرب، مشيرة إلى أن على واشنطن التخلى عن لعبة تهديد وترهيب الطرف الآخر باستعراض قوتها إذا كانت ترغب فى لقاء القمة بجدية.