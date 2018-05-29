شرطة نينوى: اعتقال 12 عنصرًا من "داعش" بالموصل العراقية

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أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العراقية العميد الركن حمد نامس الجبورى، اليوم الثلاثاء، اعتقال 12 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى وسط مدينة الموصل.

وقال الجبورى - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات من شرطة نينوى بناء على معلومات استخبارية نفذت عملية استباقية فى منطقة العبور وسط الموصل أسفرت العملية عن القبض على 12 عنصرًا من التنظيم المطلوبين قضائيًا وفق المادة 1/4 إرهاب.



وأضاف الجبورى أنه من بين المعتقلين من كان يعمل بما يعرف بالقطاع الأمنى فى تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى أن قوات شرطة نينوى ستبقى تلاحق فلول تنظيم "داعش" ومن عمل معهم.



يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" فى عمليات أمنية بمحافظة نينوى.