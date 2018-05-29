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شجرة تقتل صحفيين اثنين أثناء تغطيتهما لآثار عاصفة بنورث كارولاينا الأمريكية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:37 ص
شجرة تقتل صحفيين اثنين أثناء تغطيتهما لآثار عاصفة بنورث كارولاينا الأمريكية الشرطة الامريكيه
رويترز
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قال مسؤولون إن مذيعا لنشرات الأخبار ومصورا تلفزيونيا بمحطة تلفزيون فى ولاية نورث كارولاينا الأمريكية لقيا حتفهما يوم الاثنين إثر سقوط شجرة على سيارتهما أثناء تغطيتهما لآثار عاصفة مطيرة في مقاطعة بولك.

وقالت محطة (دبليو.واى.إف.إف) التلفزيونية إن المذيع مايك مكورميك والمصور الصحفى آرون سميلتزر لقيا حتفهما بعد أن سقطت شجرة على سيارتهما على طريق سريع.

وقال جيفري تينانت مدير الإطفاء في تريون إن مكورميك كان قد أجرى معه مقابلة للتو وإنه تلقى بعد دقائق مكالمة عن الحادث. ووصل تينانت إلى الموقع ليكتشف أن الضحيتين هما الرجلان اللذان التقيا معه للتو.

وقالت المحطة إن مكورميك كان يعمل معها منذ 2007 كمراسل في البداية ثم كمذيع بعد ذلك. وانضم سميلتزر للمحطة في فبراير من هذا العام. وكلاهما من مواليد 1982.

 

 


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