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شاهد ملعب مباراة "مصر وأوروجواى" فى المونديال منذ 100 عام

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:21 م
شاهد ملعب مباراة "مصر وأوروجواى" فى المونديال منذ 100 عام ملعب مباراة "مصر وأوروجواى" منذ 100 عام
يكاترينبورج - مؤمن مختار
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مؤمن-مختار
 
 
يستعد المنتخب الوطنى لملاقاة منتخب الأوروجواى فى أولى مبارياته فى كأس العالم 2018 بروسيا، على ملعب يكاترينبورج أرينا يوم 15 يونيو المقبل.
 
 
ويعتبر الملعب نصبا معماريا للعهد الكلاسيكى الستالينى- خليط من الطرازين الإمبراطورى والانتقائى، وللحفاظ على المظهر التاريخى للجدران القديمة، تم تكبير ساحة الملعب.
 
ستاد
 
ويختلف الملعب بشكل كبير حاليا عن شكله الذى كان عليه منذ 100 عام، حيث كان "ساحة" وليس ملعب ولكن بعد الحرب فى 1957 تم بناءه كملعب، قبل أن يجرى هدمه وإعادة بنائه من جديد فى الفترة من 2006 حتى عام 2011.
 
 
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هذا الملعب الحديث يستضيف المواجهة الأولى للمنتخب المصرى أمام نظيره الأوروجويانى يوم الجمعة 15 يونيو، ويتسع الملعب لنحو 35000 متفرج، منهم 12 ألف مقعد مؤقت بناء على طلبات الفيفا بزيادة عدد المقاعد، وسوف تتم إزالة تلك المقاعد بعد نهاية البطولة.
 
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