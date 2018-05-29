سول: نجرى مشاورات يومية مع واشنطن بشأن القمة الأمريكية-الكورية الشمالية

سول (أ ش أ)

أعلن تشونج إيو-يونج المستشار الأمنى للرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية تجرى مشاورات يومية مع الولايات المتحدة بشأن القمة المقبلة بين واشنطن وبيونج يانج، وذلك وسط المناقشات الجارية بين الولايات المتحدة والشمال للترتيب للقمة غير المسبوقة.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت سول على علم بنتائج الحوار الأخير بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والذى يعتقد أنه يهدف لمناقشة سبل نزع السلاح النووى فى الشمال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأجرت واشنطن وبيونج يانج محادثات أمس فى الجانب الكورى الشمالى من قرية (بانمنجوم) الحدودية التى تفصل بين الكوريتين.