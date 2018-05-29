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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:21 م
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سول تخطر بيونج يانج بقائمة أسماء وفدها لمحادثات رفيعة المستوى بينهما

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:50 م
سول تخطر بيونج يانج بقائمة أسماء وفدها لمحادثات رفيعة المستوى بينهما رئيس كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
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أخطرت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، الجانب الكورى الشمإلى بقائمة أسماء وفدها للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين المرتقبة أول الشهر المقبل.

وقال مصدر بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية - حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن وزير الوحدة، جو ميونج - جيون، سيقود الوفد الجنوبى للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، وسيشمل الوفد النائب الثانى لوزير الأراضى والبنية التحتية والنقل، كيم جونج - ريول، والنائب الثانى لوزير الثقافة والرياضة والسياحة، نو تيه - كانج، ومدير مكتب سياسة الوحدة بالوزارة، كيم نام - جونج، والمدير العام بمكتب رئيس الوزراء آن مون-هيون.

وقالت الحكومة إنها تعتزم التشاور مع كوريا الشمالية لتنفيذ إعلان "بانمونجوم" بسرعة وبشكل منتظم خلال المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.

ويذكر أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قد أعلنا الاتفاق على نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية والعمل على إرساء اتفاقية سلام بين الجانبين خلال عام وذلك خلال القمة التاريخية التى جمعت الرئيسين فى مدينة (بانمونجوم) الحدودية نهاية الشهر الماضى.

 


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