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سقوط 4 قتلى فى إطلاق نار ببلجيكا بينهم الشرطيين والمهاجم ( تحديث)

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:06 ص
سقوط 4 قتلى فى إطلاق نار ببلجيكا بينهم الشرطيين والمهاجم ( تحديث) الشرطة البلجيكية - أرشيفية
رويترز
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ذكر راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية فى موقعه على الإنترنت أن رجلا قتل بالرصاص شرطيين فى وسط مدينة ليج بشرق البلاد، اليوم الثلاثاء، واحتجز امرأة رهينة قبل أن يلقى مصرعه بالرصاص ،ولم يتسن بعد الاتصال بممثلى ادعاء محليين للتعقيب.

وذكرت النيابة العامه فى بلجيكا سقوط 4 قتلى فى إطلاق النار ببلجيكا من بينهم الشرطيين والمهاجم. 

وقررت امرأتان بلجيكيتان تزوجتا مقاتلين من داعش، ويتواجدن حاليا مع أطفالهما فى مخيم للاجئين فى شمال سوريا، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلجيكا، بطلب للحصول على حكم سريع يمكن أطفالهما من الرجوع إلى بلادهم واستكمال بقية حياتهم فيها.

وحسبما ذكر تقرير الشبكة الإخبارية الفلمنكية "فى ار تى"، فقد انضمت منظمة الطفل "تشاليد فوكس" فى بلجيكا، للسيدتين فى الدعوى.

وكانت محكمة بلجيكية قد حكمت على الداعشيتين غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة لمشاركتهما فى أنشطة إرهابية.

ووفقاً لـ "فى ار تى"، قضت السيدتان بضع سنوات على الأراضى السورية، بعد أن لحقتا بزوجيهما واللذان ماتا منذ ذلك الحين.

 


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