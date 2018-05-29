سقوط قذيفة هاون بالقرب من ساحة اعتصام المواطنين جنوب كركوك بالعراق

أ ش أ

أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قذيفة هاون بالقرب من ساحة الاعتصام جنوب كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله "أن مسلحين مجهولين اطلقوا قذيفة هاون سقطت خلف مخازن وزارة التجارة الواقعة قرب ساحة اعتصام واحتجاجات العرب والتركمان على طريق بغداد قرب العلوة الشعبية، جنوب كركوك"، موضحًا أن القذيفة لم يسفر عنها سقوط أى أضرار؛ لأنها سقطت فى مكان خال من المواطنين.



وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوقت موقع إطلاق القذيفة، وبدأت بحملة تمشيط وتفتيش للقبض على المنفذين.



وتشهد محافظة كركوك العراقية حاليًا اعتصامات أمام مبنى مخازن المحافظة، بمشاركة الآلاف من مواطنى كركوك العرب والتركمان، وهم يحملون أعلام العراق والتركمان، ويطالبون بالعد والفرز اليدوى للصناديق التى قدمت فيها شكاوى بوجود تلاعب بنتائجها.