سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-5-2018 وتراجع ملحوظ بالعملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

تراجع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-5-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 20.52 جنيه للشراء، و 20.83 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.8270 جنيه للشراء

20.9450 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.52 جنيه للشراء

20.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.62 جنيه للشراء

20.83 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.70 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.60 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.58 جنيه للشراء

20.89 جنيه للبيع



سعر عملة اليورو

اليورو يصعد من أدنى مستوى فى عدة أشهر وسط انتخابات مبكرة تلوح فى أفق إيطاليا

ارتفع اليورو من أدنى مستوياته فى عدة أشهر بعدما رفض الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا تعيين واحد من منتقدى العملة الموحدة فى منصب وزير الاقتصاد ، مما زاد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة.

وصعد اليورو أكثر من 0.6 فى المئة إلى 1.1728 دولار متعافيا من أقل مستوى فى ستة أشهر ونصف الشهر عند 1.1646 دولار الذى سجله يوم الجمعة.