سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-5-2018 واستقرار العملة السعودية

كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-5-2018، رغم الارتفاع الذى شهده سعر العملة السعودية أمس، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع.

وحرصاً على متابعة التغيرات التى تطرأ على سعر الريال السعودى، خاصة أن العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولاً فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم.



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.7644 جنيه للشراء

4.7912 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

الزراعة: 170 طبيبا بيطريا مصريا للمشاركة فى مشروع الهدى والأضاحى بالحج

قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية وفى إطار التعاون المشترك فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين انعقدت اللجنة المصرية السعودية المشتركة الممثلة من بعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية لاختيار 170 طبيبا بيطريا من الأطباء البيطريين بالهيئة وبمديريات الطب البيطرى بالمحافظات وذلك ضمن مشروع الاستفادة من لحوم الهدى والاضاحى لموسم الحج لعام 1439 هجرية والذى يديره البنك الاسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية.