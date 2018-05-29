سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-5-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-5-2018، بمختلف البنوك رغم الارتفاع الذى شهدته العملة الامريكية أمس، حيث استقر سعر العملة اليوم ببنوك الأهلى ومصر والقاهرة، فيما ارتفع بقيمة قرشا واحدا بالبنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية.

وبمختلف البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، كالتالى..



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.8681 جنيه للشراء

17.9679 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

مصر تحقق فائضا تجاريا مع 16 دولة عربية بقيمة 415.9 مليون دولار فى 30 يوما

على مستوى 21 دولة عربية تتبادل مصر معها تجارياً، نجحت الدولة فى تحقيق فائض تجارى لصالحها مع 16 دولة منها، حيث فاق حجم وقيمة الصادرات المصرية لتلك الدول الـ16، قيمة الواردات، وجاءت دولة الإمارات العربية فى مقدمة الدول التى حققت مصر فائضاً تجاريا معها.

وبلغ إجمالى الفائض التجارى الذى حققته مصر مع 16 دولة عربية خلال شهر فبراير الماضى، 415.987 مليون دولار، استحوذ الفائض مع دولة الإمارات وحدها على 146.066 مليون دولار، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات عن الواردات منها.