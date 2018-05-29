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الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:05 م
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سبوتنيك: بوادر اتفاق فى الجنوب السورى والمعارضة ستسلم سلاحها الثقيل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:50 م
سبوتنيك: بوادر اتفاق فى الجنوب السورى والمعارضة ستسلم سلاحها الثقيل جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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صرح مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن اللقاء الثلاثى الروسى الأمريكى الأردنى حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية فى سوريا قد يعقد خلال أسبوع.

وقال المصدر، فى تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "يجب أن يعقد هذا اللقاء فى أقرب وقت، أعتقد أنه فى غضون أسبوع كحد أقصى".

وأضاف المصدر أن روسيا والولايات المتحدة والأردن يريدون تسليم المنطقة على أساس اتفاق للشرطة العسكرية الروسية مثلما كان فى طريق حمص-حماة، مؤكدا ضرورة تأمين عدم دخول المسلحين ولا إيران إلى المنطقة، فيريدون تسليمها لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية مع تواجد المعارضة المحلية، وفى نفس الوقت ستسلم المعارضة كافة الأسلحة الثقيلة لروسيا وستبقى لديها الأسلحة الخفيفة فقط.

وتابع المتحدث "ستسلم المعارضة كل مدفعيتها الثقيلة لروسيا، وعلى هذا الأساس ستدخل الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا".

 


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