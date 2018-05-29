رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يلغى ندب رئيس ومساعد لجنة ناهيا

كتب لؤى على

بدأت اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، حيث بدأ طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي: الفقه والديناميكا "للنظام الحديث، و"الميكانيكا" للنظام القديم ، وفي اطار توجيهات السيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بتوفير كافة المقومات التي تؤدي لنجاح الامتحانات وخروجها على الوجه المطلوب ، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات ، قامت مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية ، بإرسال فرق ميدانية لمتابعة الامتحانات في مناطق القاهرة وكفر الشيخ والغربية والمنصورة والشرقية وسوهاج والجيزة بواقع 5 لجان بكل محافظة وستتواصل يوميا مع تغيير المحافظات.

وقام فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بتفقد لجان الامتحان بمعهد مصر الجديدة الثانوي ، وشدد خلال مروره على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب موجها جميع رؤساء اللجان بتوفير المقاعد المناسبة للطلاب التي تحقق لهم الراحة الكاملة ، وخلال تفقد فضيلته للجنة معهد فتيات مصر الجديدة وفي لافتة إنسانية ، حيث شاهد طالبة تعاني من حالة إعياء شديدة وتعرضت للإغماء، حيث تركت اللجنة بعد نصف ساعة من بدياتها وتم إنزال الطالبة لساحة المعهد وتم استدعاء ولى أمرها، حيث قرر وكيل الأزهر السماح لها بدخول امتحان الدور الثاني على الدرجة كاملة موجها حديثه لولي أمرها بأن أي امتحان لا تستطيع الطالبة استكماله لحالتها الصحية سيتم تأجيله للدور الثاني.

وفي تصريحات صحفية شدد وكيل الأزهر على أن الهدف من المتابعة الميدانية هو البناء على ما تم إنجازه خلال الأعوام السابقة من أعمال المتابعة ومواجهة كافة سبل ووسائل الغش ، مع توفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب فلسنا في حرب معهم بل نسعي لدعم الالتزام والانضباط وحصول كل طالب على حقه.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن أسئلة الامتحانات هذا العام تتميز بأن أغلبها في مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة المعايير الخاصة لكل مادة عند وضع الامتحان وتدرجه حرصًا على مصلحة الطلاب واستقرارهم وهدؤهم.

كما شدد وكيل الأزهر على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب أجهزة المحمول نهائيًا، والذهاب إلى اللجنة قبل موعدها بوقت كاف، والتعامل مع أعضاء اللجنة بشكل مهذب، وعدم الخروج على اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

وخلال تفقده اللجان تحدث وكيل الأزهر مع الطالبات عن مستوى الامتحان، حيث أكدن أنه لا يوجد أي مشاكل أو جزئيات من خارج المنهج، قائلا لهن:"خذوا وقتكم لأخر ثانية"

ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية 156 ألف منقسمين إلى 100 ألف و350 طالبة وطالبة بالقسم الأدبي، و55 ألف 661طالب وطالبة بالقسم العلمي ،يؤدون الامتحانات ب 566 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقام فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالمرور على لجان معاهد البساتين وعثمان ماهر، حيث أكد على ضرورة انضباط العمل داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات بجمع الهواتف المحمولة في الصناديق المخصصة لها، وتباعد المقاعد وفقا للتعليمات

وقرر فضيلته استبعاد مسئول البوابة بلجنة فتيات البساتين واحالته للتحقيق لسماحه بدخول أفراد من خارج اللجنة، كما قرر إلغاء ندب رئيس لجنة ناهيا والمساعد الثقافي لتأخرهما في تسليم الأوراق.